У Франції запрацювали COVID-паспорти. Без них не пускатимуть у кафе, музей та на літак чи поїзд

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У Франції з 9 серпня запровадили нові карантинні правила. У громадські заклади людей пускатимуть винятково за COVID-паспортами, де буде інформація або про вакцинацію, або про негативний результат тесту на коронавірус.

Про це пише DPA.

Лише з COVID-паспортами можна буде потрапити до кафе, ресторанів, ярмарків, закладів охорони здоров’я, кінотеатрів і музеїв. Без цих документів також не пустять на літак, поїзд або міжміський автобус.

Жорсткіші правила, які передбачають обов’язкову вакцинацію медиків, діятимуть до середини листопада. Для дітей віком від 12 до 17 років COVID-паспорти запрацюють із 30 серпня.