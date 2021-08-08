Bellingcat готує розслідування про вибухи на військових складах України — перевіряють причетність розвідки Росії

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ДБР

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat досліджує можливу причетність до пожеж на військових складах України військової розвідки Росії.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив керівник групи Христо Грозєв.

«Одне з розслідувань, яке ми вже майже рік робимо, — це щодо вибухів в Україні на військових заводах боєприпасів. Ми поки розслідуємо можливість того, що вони були результатом роботи тієї ж групи ГРУ, яка стоїть за вибухами на військових заводах у Чехії та Болгарії. Це одне з розслідувань, яке ми вважаємо, що протягом місяця-двох зможемо завершити. Поки є серйозна підозра, що остаточно це [причетність ГРУ] ще не можна довести», — зазначив він.

За словами Грозєва, є й інші розслідування військових злочинів упродовж останніх 5 років. «У нас є достатньо доказів, щоб їх публікувати, але вони не обʼєднані якимось одним інцидентом. Це багато дрібних інцидентів, тому ми намагаємося знайти якусь форму, щоб їх показати», — розповів він.