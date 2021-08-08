У Франції сотні тисяч людей вийшли на протести проти обов’язкової вакцинації та «паспортів здоров’я»

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International Monetary Fund / Flickr

У Франції в суботу, 7 серпня, сотні тисяч людей по всій країні вийшли на вулиці з протестами проти заходів уряду, спрямованих на подолання пандемії коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Серед таких заходів, зокрема, обовʼязкова вакцинація для представників деяких професій та розширення сфери застосування так званих «паспортів здоровʼя». Протести відбуваються четверті вихідні поспіль. За оцінками правоохоронців, 7 серпня у них взяли участь 237 тисяч людей, що більше, ніж минулих вихідних.

Зокрема, у Парижі поліція нарахувала 17 тисяч мітингувальників, у Тулоні на протести вийшли 19 тисяч людей, у Ніцці - 10 тисяч, а в Марселі - шість тисяч. Переважна більшість акцій протесту пройшла мирно, сутички мали місце в Ліоні.

Протести у Франції почалися після того, як парламент країни схвалив закон про обовʼязкову вакцинацію медпрацівників, пожежників та рятувальників. Також було вирішено розширити дію так званих «паспортів здоровʼя». З 9 серпня при вході в кафе чи ресторани, заклади охорони здоровʼя, деякі торговельні центри та при дальніх поїздках у транспорті потрібно довести вакцинацію від коронавірусу, одужання від хвороби або ж предʼявити актуальний негативний тест. Раніше таке правило діяло для закладів культури та дозвілля.