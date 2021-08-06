НАБУ завершило розслідування справи Чауса

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування проти колишнього судді Миколи Чауса та відкрило матеріали справи.

Про це пише пресслужба НАБУ.

«Підозрюваного викликали для допиту в НАБУ 5 та 6 серпня. Водночас від дачі показань він відмовився. З огляду на те, що у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта, прокурор САП ухвалив рішення про відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення», — йдеться у повідомленні.

Наразі адвокати Чауса будуть ознайомлюватися із матеріалами справи. Після цього її передадуть до суду.

Також НАБУ оприлюднило фрагменти розсекречених слідчих дій із Чаусом. На відео зображений момент передачі хабаря колишньому судді.