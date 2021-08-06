В Афганістані «Талібан» уперше захопив столицю провінції

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Ісламістський рух «Талібан» уперше захопив столицю афганської провінції. Місцеві чиновники повідомляють, що бойовики захопили місто Зарандж.

Про це пишуть BBC та Reuters.

Зарандж — це столиця провінції Німроз на південному заході країни. Поки що цю інформацію офіційно не підтверджують.

Бойовики «Талібану» продовжують поступово забирати під контроль території Афганістану після відходу американських військ. Вони вже захопили низку гірських та сільських територій, а тепер зосередилися на взятті міст.

Зокрема, таліби вже підступають до таких великих міст Афганістану як Герат та Лашкаргах.

Також у Кабулі бойовики під час атак убили речника уряду Афганістану Даву Хана Менапала. У місцевому Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що чоловіка вбили під час п’ятничної молитви.