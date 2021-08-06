В Афганістані «Талібан» уперше захопив столицю провінції
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ісламістський рух «Талібан» уперше захопив столицю афганської провінції. Місцеві чиновники повідомляють, що бойовики захопили місто Зарандж.
Зарандж — це столиця провінції Німроз на південному заході країни. Поки що цю інформацію офіційно не підтверджують.
Бойовики «Талібану» продовжують поступово забирати під контроль території Афганістану після відходу американських військ. Вони вже захопили низку гірських та сільських територій, а тепер зосередилися на взятті міст.
Зокрема, таліби вже підступають до таких великих міст Афганістану як Герат та Лашкаргах.
Також у Кабулі бойовики під час атак убили речника уряду Афганістану Даву Хана Менапала. У місцевому Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що чоловіка вбили під час п’ятничної молитви.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася у 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- 18 липня влада Афганістану і руху «Талібан» провела переговори, за підсумками яких домовилися про співпрацю в питанні гуманітарної допомоги населенню і взяли на себе зобовʼязання берегти цивільну інфраструктуру.