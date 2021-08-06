Федерація роботодавців нафтогазової галузі України підписала з американськими лобістами угоди на $2 мільйони
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ulrich Baumgarten / Getty Images
Федерація роботодавців нафтогазової галузі України підписала угоди з двома американськими лобістськими компаніями. Одна з них відповідатиме за юридичні консультації щодо політики США стосовно газопроводу «Північний потік — 2», друга — за імідж Федерації та звʼязки з медіа Штатів, Канади та Британії.
Про це йдеться в документах, які опублікували відповідно до закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA).
Першу угоду підписали з лобістською фірмою Arent Fox LLP 26 липня 2021 року. Її вартість — $1,26 мільйона. Послуги надаються у період з 16 липня 2021 року до 15 липня 2022 року.
Юристи будуть займатись політичною діяльністю, а саме:
- надавати Федерації юридичні консультації щодо позиції уряду США стосовно подальшого розвитку «Північного потоку — 2»;
- консультації щодо санкцій та санкційної політики США;
- надавати Федерації можливість брати участь у діалозі та обговоренні зі США пріоритетів розвитку енергетичних ресурсів України.
Другу угоду підписали 30 червня 2021 року з компанією KARV Communications. Вона надаватиме послуги з PR і звʼязку зі ЗМІ на ринках США, Канади та Великої Британії. Мета цих послуг — покращити імідж нафтогазової галузі України та просувати питання енергетичної безпеки в економічних та політичних виданнях США.
Ціна договору — $420 тисяч. Послуги надаватимуть з 1 липня 2021 року до 31 січня 2022 року.
Федерація роботодавців нафтогазової галузі України — це найбільше об’єднання нафтогазових підприємств України. Мета об’єднання — представництво і захист інтересів підприємств нафтогазової галузі на всеукраїнському та міжнародному рівнях. До його складу входять «Нафтогаз», «Укртранснафта», «Укртрансгаз» та інші.
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