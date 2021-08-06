Офіс генпрокурора закрив дисциплінарне провадження, яке не дозволяло звільнити заступника Венедіктової Гюндуза Мамедова

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Костянтин Стрілець / «Бабель»

Офіс генпрокурора не має претензій до професійних якостей заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова, який написав заяву про звільнення.

Про це повідомила юридична компанія «Міллер», яка представляє інтереси Мамедова.

Кадрова комісія Офісу генпрокурора вважає, що через відсутність допуску до державної таємниці Мамедов не може належним чином виконувати покладені на нього посадові обов’язки.

«Це і є достатньою та єдиною підставою для його звільнення з адміністративної посади заступника генпрокурора», — зазначила юрфірма.

З органів прокуратури Мамедова мають звільнити на підставі поданої ним заяви про звільнення за власним бажанням від 27 липня. Раніше в ОГ повідомляли, що не можуть звільнити заступника Ірини Венедіктової, мовляв, щодо нього є відкрите дисциплінарне провадження. Сьогодні ж його закрили.

Раніше юридична компанія «Міллер», яка представляє інтереси Мамедова, повідомляла, що «керівництво Офісу генерального прокурора створило для нього складні умови роботи і блокує виконання ним своїх посадових обовʼязків».

У 2016 році він займався напрямком розслідування воєнних злочинів, вчинених на території анексованого Криму, а наприкінці 2019 року почав розвивати цю роботу на центральному рівні, охопивши ще й Донбас.

Мамедов також ініціював створення в органах прокуратури підрозділу, що захищає права дітей жертв та свідків злочинів.