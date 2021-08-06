Екссуддя Чаус оскаржуватиме рішення ВАКСу про домашній арешт

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Адвокат екссудді Миколи Чауса Ростислав Кравець збирається оскаржувати рішення Вищого антикорупційного суду про домашній арешт його підзахисного.

Про це йдеться у заяві правника.

Він зазначив, що 5 серпня поспілкувався зі своїм клієнтом і вони вирішили, що будуть подавати апеляцію на рішення ВАКСу.

Наразі захист колишнього судді вивчає отримані від досудового слідства документи.

«Я не задоволений рішенням суду, я вважаю підозру необґрунтованою. Я не можу вам сказати чи буде Чаус перебувати домашній арешт у себе в дома. Він має носити електронний браслет. Чаус рішенням суду задоволений», — додав Кравець в коментарі «Суспільному» .

Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд України відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт. На нього тепер мають надіти електронний браслет. Адвокати клопотали також про відвід судді, але їм відмовили.

У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя сам закопував у дворі власного дому.