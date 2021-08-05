ВАКС обрав запобіжний захід голові Харківської облради
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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пресслужба Харківської обласної ради
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у хабарництві голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну.
Трансляція засідання суду велася на YouTube-каналі ВАКС.
Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ і обрав запобіжний захід Товмасяну у вигляді застави у розмірі 2,9 мільйона гривень. Цю суму він має внести протягом 5 днів.
Також на Товмасяна наклали ще низку зобов’язань, зокрема віддати закордонні паспорти, прибувати в суд за викликом та не покидати межі Харківської області.
Термін дії запобіжного заходу — два місяці, до 5 жовтня 2021 року.
- 22 липня правоохоронці провели обшуки в Харківській облраді. Тоді джерело Depo.Харків у правоохоронних органах повідомляло про обшуки в кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.
- У той день заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката викрили на хабарі в 1 мільйон 50 тисяч гривень. Вони вимагали кошти від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. ВАКС посадив Малиша на два місяці до СІЗО.
- 4 серпня Національне антикорупційне бюро оголосило Артуру Товмасяну підозру в хабарництві. Після цього фракція «Слуга народу» в Харківській облраді одразу виключила його зі свого складу.