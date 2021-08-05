Лукашенко наказав позбавляти громадянства натуралізованих білорусів за участь у протестах
- Автор:
- Катерина Кадакова
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав позбавляти громадянства натуралізованих білорусів за участь у протестах.
Відповідний указ він підписав 5 серпня, повідомили у пресслужбі Лукашенка.
«Закріплюються порядок внесення матеріалів про втрату білоруського громадянства натуралізованими особами за участь в екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі та процедура припинення розгляду заяв про набуття громадянства у випадках, передбачених зазначеним законом», — йдеться в указі.
Також документ впроваджує можливе відновлення в громадянстві та розширює перелік категорій іноземців та дітей, які отримали право на набуття громадянства в спрощеному порядку.
- Раніше Лукашенко доручив силовикам закрити кордон через міграційну кризу в регіоні. Згодом самопроголошений президент Білорусі назвав Україну додатковою загрозою, «якої раніше не було», та звинуватив українську владу у проведенні «антинародного курсу».
- З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестували проти переобрання президентом Лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті та отримали покарання за рішенням суду. Понад 400 людей вже засуджені. 290 осіб у Білорусі визнані політичними вʼязнями.