Український боксер Хижняк вийшов до фіналу Олімпіади, гарантувавши собі срібну медаль

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Полтава 365

Українець Олександр Хижняк вийшов до фіналу боксерського турніру у вазі до 75 кг на Олімпійських іграх у Токіо, забезпечивши собі щонайменше срібну медаль.

У півфіналі українець переміг філіппінця Еуміра Марсьяля з рахунком 3:2 і побореться за золоту медаль з переможцем іншого півфіналу, бразильцем Ебертом Соузою, який переміг росіянина Гліба Бакши. Марсьяль та Бакши отримають бронзові медалі.

Вранці в четвер каноїстка Людмила Лузан, чинна віцечемпіонка Європи на дистанції 200 метрів, виборола бронзову олімпійську медаль в жіночому каное. Це 12-а нагорода для України.