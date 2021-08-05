Український боксер Хижняк вийшов до фіналу Олімпіади, гарантувавши собі срібну медаль
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Полтава 365
Українець Олександр Хижняк вийшов до фіналу боксерського турніру у вазі до 75 кг на Олімпійських іграх у Токіо, забезпечивши собі щонайменше срібну медаль.
У півфіналі українець переміг філіппінця Еуміра Марсьяля з рахунком 3:2 і побореться за золоту медаль з переможцем іншого півфіналу, бразильцем Ебертом Соузою, який переміг росіянина Гліба Бакши. Марсьяль та Бакши отримають бронзові медалі.
Вранці в четвер каноїстка Людмила Лузан, чинна віцечемпіонка Європи на дистанції 200 метрів, виборола бронзову олімпійську медаль в жіночому каное. Це 12-а нагорода для України.
- Окрім каноїстки, нагороди на Олімпійських іграх в Токіо отримали ще 11 українських спортсменів. Єдине «золото» приніс нардеп Жан Беленюк, який став олімпійським чемпіоном в греко-римській боротьбі. Борець в іншій ваговій категорії Парвіз Насібов виборов срібну медаль. Також срібну медаль виграв і плавець Михайло Романчук на дистанції в 1 500 м вільним стилем.
- Решта медалей — бронзові. Їх вибороли Дарʼя Білодід (дзюдо), Ігор Рейзлін (фехтування), Олена Костевич та Олег Омельчук (стрільба з пневматичного пістолета), Михайло Романчук (плавання) та Еліна Світоліна (теніс).