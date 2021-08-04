Військового, який побив танцівника Дорофеєвої, звільнили з лав УДО

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Facebook / Київська міська прокуратура

Військового Управління державної охорони України, який побив танцівника шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої 22-річного Євгена Гончаренка, звільнили з відомства.

Про це повідомили у пресслужбі УДО після службової наради.

«Принципова позиція керівництва Управління полягає в тому, що військовослужбовці, які порушують принципи моралі розвинутого суспільства, не повинні нести службу у складі нашого відомства», — заявили в УДО.

Також в Управлінні держохорони наголосили, що «засуджують подібні прояви агресії, вважають неприпустимим скоєння таких ганебних вчинків».