ВООЗ закликала накласти мораторій на отримання третьої дози вакцини від коронавірусу

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Bicanski / Pixino

Всесвітня організація охорони здоровʼя закликала тимчасово заборонити щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

«Попри те, що сотні мільйонів людей все ще чекають своєї першої дози, деякі багаті країни переходять на ревакцинацію. ВООЗ закликає ввести мораторій на ревакцинацію щонайменше до кінця вересня, щоб дати можливість вакцинувати не менше 10% населення кожної країни», — наголосив він.

Гебреєсус закликав релігійних лідерів, спортсменів-олімпійців, бізнесменів та всіх, хто має вплив, підтримати заклик ВООЗ щодо мораторію.

«Країни з низьким рівнем доходу змогли ввести тільки 1,5 вакцини на кожні 100 осіб через відсутність постачань. Нам необхідно терміново відмовитися від постачання більшості вакцин до країн із високим рівнем доходів на користь країн із низьким рівнем доходу», — додав директор ВООЗ.

Окремо він зауважив, що наразі у світі зробили 4 мільярди щеплень вакцинами від COVID-19.

«Понад 80% [доз] були доставлені в країни з високим рівнем доходів і вище середнього, хоча на них припадає менше половини населення світу», — сказав Гебреєсус.