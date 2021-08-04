The Guardian: Секретні документи Міноборони Великої Британії на зупинці забув кандидат в посли при НАТО

Новини

Twitter / HMS Defender

Секретні документи Міністерства оборони Великої Британії з детальною інформацією про есмінець Defender та його прохід через Керченську протоку, які у графстві Кент на автобусній зупинці, належали чиновнику міністерства Ангусу Лепслі.

Про це пише видання The Guardian із посиланням на кілька джерел в уряді

За даними джерел, Лепслі мав отримати посаду посла Великої Британії в НАТО. Однак після інциденту із втратою документів чиновника, імʼя якого раніше не називалося, позбавили доступу до секретної інформації.

Крім цього, щодо нього призначена перевірка, а самого чиновника перевели з Міноборони в Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності Націй, звідки він раніше прийшов в оборонне відомство.

За даними The Guardian Лепслі перебував на держслужбі з 1991 року. Він також працював в адміністрації премʼєр-міністра Тоні Блера перед тим, як перейти до МЗС. На думку видання, шанси на його призначення послом в НАТО значно знизилися.