Україна отримала від Данії понад 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca

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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

До України вранці 4 серпня прибуло 509 400 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, які надала Данія. Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя України.

Вакцину з цієї поставки використовуватимуть для щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між пунктами щеплень.

Про рішення Данії надати Україні вакцину стало відомо 7 липня під час зустрічі міністрів закордонних справ Дмитра Кулеби та Йеппе Кофода у Вільнюсі. Тоді ж Кулеба запропонував данському колезі укласти домовленість між Україною та Данією про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів для спрощення поїздок громадян.