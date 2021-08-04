Бігунка Тимановська вилетіла з Токіо до Відня. Політ до Варшави скасували з міркувань безпеки

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Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська в середу, 3 серпня, вилетіла з Токіо до Відня рейсом Austrian Airlines.

Про це передає Reuters.

Спочатку планувалося, що вона полетить до Варшави, але рейс змінили з міркувань безпеки. Польща раніше висловила готовність прийняти у себе спортсменку, яку Національний олімпійський комітет відсторонив від змагань.

У масці, синіх джинсах, синій блузці і темних окулярах спортсменка прибула в супроводі японської поліції в аеропорт на схід від Токіо. Однією з деталей її гардеробу був напис: «Я біжу чисто». Спортсменка не розмовляла з журналістами.

Крім цього, білоруська спортсменка Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві, та її чоловік, легкоатлет Андрій Кравченко в середу, 3 серпня, заявили, що не повернуться на батьківщину після ситуації, що сталася з бігункою Христиною Тимановською на Олімпійських іграх у Токіо.

«Після всіх подій, що відбулися, в Білорусь повертатися я не планую. У мене є маленька дочка, я не можу ризикувати. Я з тих людей, хто не може мовчати. Коли жила і тренувалася в Білорусі, мене не відпускала вся ситуація. Протягом усього цього часу, ризикуючи всім, я продовжувала щось робити», — заявила Максимова, яка наразі перебуває з сімʼєю в Німеччині.