Адвокат: Екссуддя Чаус перебуватиме в ізоляторі СБУ до засідання суду
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус перебуває у ізоляторі тимчасового тримання СБУ. Там його триматимуть до проведення судового засідання.
Про це повідомив адвокат Чауса Ростислав Кравець.
Пізно увечері 3 серпня працівники Національного антикорупційного бюро затримали Миколу Чауса під час його візиту до лікарні «Феофанія».
Адвокат вважає, що затримання відбулося за погодженням з представниками СБУ.
«Дійсно Миколу Чауса Служба безпеки передала НАБУ. Все пройшло спокійно, без ексцесів. Ніхто ні з ким не бився. Підозрюю, була заздалегідь домовленість у них. Зараз Миколу Чауса відвезли в ізолятор тимчасового тримання СБУ», — зазначив Кравець та додав, що його клієнт не винний.
Четвертого серпня о 14:00 у залі Вищого антикорупційного суду вирішуватимуть питання щодо застосування запобіжного заходу, йдеться про тримання під вартою.
Нагадаємо, Миколу Чауса підозрюють у хабарництві. 6 вересня 2016 року Верховна Рада позбавила його недоторканності, а згодом Соломʼянський суд санкціонував його затримання. Судді загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. А після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Адвокат судді Ростислав Кравець, цитуючи СБУ, повідомив, що офіційно Чауса в будівлі СБУ немає.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. Українська влада вимагала екстрадиції Чауса.
- 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон. Однак 5 квітня НАБУ і Нацполіція України заявили, що нічого не знають про викрадення. Пізніше в СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення екссудді через кордон.