Журналіст-розслідувач Доброхотов: Розслідування Bellingcat про «вагнерівців» вийде. Зараз узгоджують зустріч із керівництвом України

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Скриншот з сюжету «Беларусь 1»

Шеф-редактор російського видання The Insider Роман Доброхотов, який допомагав Bellingcat проводити розслідування у справі «вагнерівців», повідомив «Бабелю», що анонсоване ще взимку розслідування точно вийде. Він також спростував чутки про те, що Офіс президента тиснув на журналіста Bellingcat Христо Грозєва.

«Розслідування, звісно, вийде. І всі ці історії про те, що [Андрій] Єрмак вмовив ЦРУ вплинути на Bellingcat — повна нісенітниця. Ні Єрмак, ні ЦРУ, ні MI6 не можуть вплинути на журналістів Bellingcat. Що затягує цей процес — журналісти хочуть, щоб розслідування було максимально обʼєктивним, щоб у ньому була позиція президента України і його Офісу, щоб вона була артикульована не заочно, щоб був нормальний діалог. І зараз шанси на такий діалог є. Поки цей діалог затягується через організаційні моменти, але, швидше за все, спілкування відбудеться», — розповів Доброхотов в інтервʼю «Бабелю», яке незабаром вийде на сайті.

За його словами, зараз у розслідувачів є два трактування подій, повʼязаних зі справою «вагнерівців».

«Є моменти, які нам самим не до кінця зрозумілі. Я бачу два варіанти інтерпретації подій. Один був би дуже неприємним чинній владі, другий — не таким неприємним. У нас немає залізних аргументів на користь однієї з теорій. І у нас є відчуття, що Зеленський готовий донести нам свою інформацію. Але не можна просто взяти і звинуватити, що якісь люди у владі зраджували — це дуже серйозне звинувачення», — розповів Доброхотов.

Нагадаємо, що російське видання The Insider разом із проєктом Bellingcat зробили кілька гучних розслідувань. Журналісти назвали імена винних у катастрофі малазійського Boeing — ними виявилися російські силовики з ФСБ і ГРУ. The Insider, Bellingcat також розслідували отруєння російською владою Олексія Навального, політика Володимира Кара-Мурзи і письменника Дмитра Бикова.

23 липня Міністерство юстиції Росії внесло видання The Insider у список «ЗМІ — іноземних агентів». 28 липня в квартирі Доброхотова поліція влаштувала обшук. Очевидно, він повʼязаний з кримінальною справою про наклеп, яку порушили за заявою нідерландського блогера Макса ван дер Верффа. Він багато років доводив, що Росія не має стосунку до катастрофи малазійського Boeing. The Insider стверджував, що за це блогер отримував гроші від російського ГРУ.