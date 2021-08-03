Випалені вогнем турецькі ліси видно з космосу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Турецькі розвідувальні супутники з космосу сфотографували наслідки лісових пожеж на півдні та південному заході країни.
Знімки оприлюднило Міноборони Туреччини.
Супутники з високою роздільною здатністю зняли лісові пожежі та результати боротьби з вогнем у Манавгаті та Мармарисі. На фото видно значні руйнування, спричинені вогнем, який перетворив ліси на попелища.
Уже тиждень вогонь знищує ліси та забирає людські життя. Уже загинули вісім осіб.
- У турецькій Антальї внаслідок пожеж постраждали 53 людини. Влада розслідує різні версії загоряння. Лісові пожежі спалахнули відразу в чотирьох місцях у Манавгатському районі.
- Масштабні лісові пожежі у провінціях Мугла й Анталья поступово підбираються до курортних міст. Україна 30 липня надіслала два літаки до Туреччини для допомоги в гасінні пожеж.
- У Греції від минулого вівторка, 27 липня, вирують лісові пожежі. Небезпечною була ситуація неподалік Афін у районі населених пунктів Стамата та Родополіс. Вогонь пошкодив десятки будинків і автомобілів. Швидко впоратися з пожежею рятувальникам заважав сильний вітер. До лікарень потрапило кілька десятків людей, які надихалися диму.
- Крім того, лісові пожежі вирують в Італії, Албанії та на Кіпрі.