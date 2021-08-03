На південному заході Хорватії почалися лісові пожежі

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У Хорватії почалися лісові пожежі.

Про це пише Jutarnji List.

Сильна пожежа виникла в горах неподалік від міста Трогір в області Далмації. Вогонь охопив площу у 550 га і наблизився до державної автодороги та будинків. Попри це, видання зазначає, що вони не перебували під загрозою, тому не було необхідності евакуювати населення.

Рух на державній дорозі поблизу Трогіра, який був закритий з минулої ночі на прохання пожежників, частково відновили у вівторок вранці. До боротьби з вогнем залучили 124 пожежних та 25 військових із 34 машинами, а також два літаки.