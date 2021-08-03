На південному заході Хорватії почалися лісові пожежі
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Операція об'єднаних сил
У Хорватії почалися лісові пожежі.
Про це пише Jutarnji List.
Сильна пожежа виникла в горах неподалік від міста Трогір в області Далмації. Вогонь охопив площу у 550 га і наблизився до державної автодороги та будинків. Попри це, видання зазначає, що вони не перебували під загрозою, тому не було необхідності евакуювати населення.
Рух на державній дорозі поблизу Трогіра, який був закритий з минулої ночі на прохання пожежників, частково відновили у вівторок вранці. До боротьби з вогнем залучили 124 пожежних та 25 військових із 34 машинами, а також два літаки.
- У турецькій Антальї внаслідок пожеж постраждали 53 людини. Влада розслідує різні версії загоряння. Лісові пожежі спалахнули відразу в чотирьох місцях у Манавгатському районі.
- Масштабні лісові пожежі у провінціях Мугла й Анталья поступово підбираються до курортних міст. Україна 30 липня надіслала два літаки до Туреччини для допомоги в гасінні пожеж.
- У Греції від минулого вівторка, 27 липня, вирують лісові пожежі. Небезпечною була ситуація неподалік Афін у районі населених пунктів Стамата та Родополіс. Вогонь пошкодив десятки будинків і автомобілів. Швидко впоратися з пожежею рятувальникам заважав сильний вітер. До лікарень потрапило кілька десятків людей, які надихалися диму.
- Крім того, лісові пожежі вирують в Італії, Албанії та на Кіпрі.