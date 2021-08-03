У США здійснив суїцид четвертий поліцейський, який брав участь у придушенні заворушень під час штурму Капітолія
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- Олег Панфілович
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Samuel Corum / Stringer / Getty Images
У США наклав на себе руки четвертий поліцейський, який брав участь у придушенні заворушень біля Капітолія у січні.
Про це пише CNN з посиланням на департамент поліції Вашингтону.
Офіцера поліції Гантера Хашиду знайшли мертвим у себе вдома 29 липня. Незадовго до цього, 10 липня, загинув ще один офіцер поліції Вашингтону Кайл Дефрейтаг. Його сімʼя підтвердила, що причиною смерті стало самогубство.
Ще двоє поліцейських Джеффрі Сміт та Говард Лібенгуд, які також стали свідками заворушень у Капітолії, наклали на себе руки в січні.
- 6 січня у Вашингтоні відбулися заворушення, які призвели до загибелі пʼяти осіб. Згідно зі звітом поліції перед Конгресом США, правоохоронці знали про підготовку до штурму Капітолія заздалегідь, але не змогли забезпечити його захист. Всього у цій справі висунули звинувачення майже 550 заколотникам.
- За свідченням прокурорів у справі про штурм Капітолія, заколотники хотіли «захопити і вбити» конгресменів. Деякі учасники заворушень свідчили ФБР, що виконували вказівки Трампа і сподівалися, що в разі арешту він їх помилує.