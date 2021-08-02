В Офісі президента спростували інформацію про зустріч Зеленського із Чаусом. Раніше про це заявляли ексгенпрокурор Рябошапка і нардеп

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Мусієнко Владислав / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський не проводив зустрічей із екссуддею Дніпровського районного суду Києва Миколою Чаусом, підозрюваним у хабарництві.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook.

«Президент України не зустрічався із суддею Чаусом», — коротко написав він.

Зазначимо, раніше колишній генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі «Прямого каналу» заявив, що Зеленський «уже двічі» зустрічався з Чаусом.

«Президент мовчить. Але, за деякою інформацією, він уже двічі зустрічався особисто з Чаусом. Ця інформація потребує перевірки, вона з’явилася зовсім нещодавно», — сказав ексгенпрокурор.

Окрім цього, інформацію про зустріч Зеленського та Чауса на своїй Facebook-сторінці поширював і нардеп Гео Лерос. За його даними, вона відбулася до появи екссудді в селі на Вінниччині.

«Після того як «невідомі» викрали суддю Чауса з Молдови, він заявив співробітникам, що буде говорити виключно із Зеленським. І вгадайте, що сталось? Зеленський з ним таки зустрівся, бо так сильно його душить жага влади... І наголошую, це сталось до того, як Чаус офіційно знайшовся! Тепер розумієте, чому СБУ його нікому не віддає? Цю інформацію маю від надійного перевіреного джерела», — наголосив депутат.