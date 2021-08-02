Фіскальна служба обшукала «Київзеленбуд» у справі про ухилення від сплати податків — вилучено документацію щодо реконструкції парків

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Державна фіскальна служба

Державна фіскальна служба провела обшуки в київському комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» через ухилення від сплати податків на понад 30 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ДФС.

За даними фіскалів, протягом 2019—2020 років комунальники укладали угоди на роботи з будівництва та реконструкції парків відпочинку в Києві на суму понад 220 млн гривень із фіктивними підприємствами, унаслідок чого службові особи декількох товариств ухилились від сплати ПДВ на понад 30 млн гривень.

Під час обшуків у офісних приміщеннях «Київзеленбуду» та інших товариств були знайдені та вилучені первинні фінансово-господарські документи щодо проведених робіт із ремонту та реконструкції парків, тендерна документація тощо. Наразі досудове розслідування триває.