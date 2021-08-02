Телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику в сузірʼї Годинник
- Автор:
- Софія Телішевська
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Космічний телескоп Hubble зробив світлину спіральної галактики IC 1954 в сузірʼї Годинник.
Про це повідомляє обсерваторія.
У цьому сузірʼї галактика розташована за майже 45 мільйонів світлових років від Землі.
У центрі світлини можна побачити яскраву смужку, а навколо неї спіралеподібні «рукави», окуті темними хмарами пилу.
Фотографію телескоп зумів зробити завдяки ширококутовій універсальній камері WFC3.
Нагадаємо, що у червні телескоп понад тиждень подорожував по космосу у «безпечному режимі» через збій в компʼютері корисного навантаження. Після цього інженери NASA перевели Hubble на резервне обладнання. Після виконання усіх необхідних технічних маніпуляцій резервний компʼютер увімкнули, завантажили польотне програмне забезпечення і перевели в нормальний робочий режим. Наукові спостереження поновилися у суботу, 17 липня.
- Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, з того часу він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.
- У цьому році він уперше зробив знімок спіральної галактики в оточенні наднових, сфотографував туманність Вуаль і показав скупчення «кривих» галактик.