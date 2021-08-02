Голова комітету з питань здоровʼя Радуцький анонсував обмеження для невакцинованих українців, які працюють з людьми

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СХЕМИ / Радіо Свобода / YouTube

Україна найближчим часом буде змушена впровадити обмеження для невакцинованих громадян, які працюють з великою кількістю людей.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький.

МОЗ вже анонсував, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації працюватимуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів.

«На мою думку, аналогічні обмеження логічно запровадити для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує аж ніяк не менше людей, ніж учитель», — написав він.

За словами Радуцького, в Україні для вакцинації наразі є достатньо доз різних препаратів.

«Ми в Україні не говоримо про обовʼязкову вакцинацію, ніхто не має права змушувати людину вакцинуватись. Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники. Ще місяць тому в нас був дефіцит препаратів для щеплення. Але на позаминулому тижні ми отримали понад два мільйони вакцин, на минулому тижні понад 2,5 мільйона», — пояснив Радуцький.

Депутат додав, що «тепер кожен вирішує сам — дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу».

Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу. Загалом в Україні зараз 20 хворих зі штамом «Дельта».