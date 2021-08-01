Ізраїль утилізує партію вакцини Pfizer вартістю майже $2 мільйони

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Ізраїль планує утилізувати близько 80 тисяч доз вакцин проти коронавірусу, оскільки їхній термін придатності закінчився опівночі 1 серпня.

Про це повідомляє The Times Of Israel.

Вартість вакцин Pfizer-BioNTech становить $1,8 мільйона. Повідомляється, що Pfizer відмовилася подовжити термін придатності, тому Ізраїлю доведеться викинути найбільшу з початку вакцинації партію препарату.

Закінчення строку дії доз настало наступного дня після того, як Ізраїль почав вакцинацію людей старше 60 років третьою дозою вакцини на тлі відновлення інфекцій. На початку липня Ізраїль відправив Південній Кореї близько 700 тисяч доз вакцини, термін дії яких закінчувався. У рамках угоди Сеул відправить свіжі вакцини наприкінці цього року.