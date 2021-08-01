Ізраїль утилізує партію вакцини Pfizer вартістю майже $2 мільйони
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Ізраїль планує утилізувати близько 80 тисяч доз вакцин проти коронавірусу, оскільки їхній термін придатності закінчився опівночі 1 серпня.
Про це повідомляє The Times Of Israel.
Вартість вакцин Pfizer-BioNTech становить $1,8 мільйона. Повідомляється, що Pfizer відмовилася подовжити термін придатності, тому Ізраїлю доведеться викинути найбільшу з початку вакцинації партію препарату.
Закінчення строку дії доз настало наступного дня після того, як Ізраїль почав вакцинацію людей старше 60 років третьою дозою вакцини на тлі відновлення інфекцій. На початку липня Ізраїль відправив Південній Кореї близько 700 тисяч доз вакцини, термін дії яких закінчувався. У рамках угоди Сеул відправить свіжі вакцини наприкінці цього року.
- Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech 9 грудня 2020 року. Уже 19 грудня було зроблене перше щеплення — вакцину ввели тодішньому премʼєру Біньяміну Нетаньягу.
- У квітні Ізраїль скасував обовʼязкове носіння масок на вулиці та закрив останні два спеціалізовані коронавірусні відділення в лікарнях; з 1 червня зняв усі карантинні обмеження, зокрема на збори, і більше не вимагає доказів вакцинації для пропуску в певні місця. З 15 червня країна скасувала вимогу носити захисні маски у приміщеннях.