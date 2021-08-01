Олімпіада: спортсменка з Венесуели побила рекорд українки, який тримався понад 25 років

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Венесуельська спортсменка Юлімар Рохас на Олімпіаді в Токіо встановила новий світовий рекорд у потрійному стрибку, перевершивши досягнення українки Інеси Кравець.

Про це повідомляє Twitter Олімпіади.

Рохас побила рекорд, який Кравець встановила ще в серпні 1995 року. Венесуельська легкоатлетка стрибнула на 15 метрів 67 сантиметрів. Результат Кравець — 15 метрів 50 сантиметрів. Зазначається, що Рохас стала першою в історії представницею Венесуели, яка виграла золоту медаль Олімпіади.