«Стан — не дуже». Адвокат Кравець заявив, що зміг зустрітися з суддею Чаусом

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Мусієнко Владислав / УНІАН

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що зустрівся з колишнім суддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в його Telegram-каналі.

«Я з ним поспілкувався, його стан, чесно кажучи, не дуже. Тому я прекрасно розумію Службу безпеки України і, на мій погляд, йому дійсно загрожує небезпека», — сказав адвокат. На думку Кравця, СБУ «робить усе правильно», забезпечуючи охорону Чауса.

Адвокат додав, що наразі готує документи, щоб забезпечити Чауса правовою допомогою.

В іншому повідомленні Кравець пояснив, що Чаус поки не є затриманим і перебуває під захистом СБУ. «Маю велику надію, що перші особи держави знайдуть в собі сміливість взяти на себе відповідальність і з максимальним дотриманням прав людини розвʼязати це питання», — додав юрист.

30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. Але після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.

Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Адвокат судді Ростислав Кравець, цитуючи СБУ, повідомив, що офіційно Чауса в будівлі СБУ немає.