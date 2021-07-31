«Програна битва, але не війна». У «Нафтогазі» розповіли, як Україна може зупинити запуск «Північного потоку — 2»

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Facebook / Yuriy Vitrenko

Україна продовжує працювати над тим, щоб російський газопровід «Північний потік — 2» не зміг запрацювати. Тобто Київ не може вплинути на факт добудови проєкту, але ще є шанс не допустити його сертифікацію.

Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» розповів глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Програна битва, але не програна війна. І наша «війна» проти «Північного потоку — 2» продовжується», — заявив він, пояснивши, що Україна працюватиме над тим, аби не допустити саме запуску роботи газопроводу.

«Це можливо, якщо довести, що компанія-оператор труби контролюється російським «Газпромом» і президентом Росії Володимиром Путіним. Європейське законодавство забороняє одній особі або групі осіб контролювати видобуток і транспортування газу», — пояснив глава «Нафтогазу».

Наразі Міністерство закордонних справ направило ноти Європейській комісії із закликом враховувати так званий принцип солідарності.

«Якщо, а це фантасмагоричний сценарій, оператор «Північного потоку — 2» буде відділений від «Газпрому», то німецький регулятор і Єврокомісія мають забезпечити доступ третіх сторін до всіх газопроводів, що йдуть з Росії до Європи, зокрема, з України», — пояснив Вітренко.