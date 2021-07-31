Нардепи, колишнє керівництво Харківської ОДА й ексзаступник директора ДБР: НАЗК виявило порушення у 64 деклараціях

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело повну перевірку 294 декларацій посадовців. У 64 з них виявили ознаки порушень на понад 255 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Як зазначається, у 12 деклараціях були ознаки кримінального правопорушення (ст. 366—2 Кримінального кодексу України). У кожній з них посадовці не вказали майно на понад 1,1 мільйона гривень.

У решті декларацій виявили ознаки адміністративного порушення (ч. 4 ст. 172—6 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Посадовці не вказали майно на суму від 227 тисяч до 1,1 мільйона гривень.

Також у НАЗК наголосили, що направлять до правоохоронних органів результати перевірки щодо:

колишньої першої заступниці голови Національного агентства з питань державної служби Ірини Овчаренко ,

, ексзаступника голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера ,

, ексзаступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха ,

, чинного заступника голови Харківської ОДА Руслана Тихонченка ,

, колишнього заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації Андрія Буйного ,

, судді Верховного суду України Миколи Короткевича ,

, колишнього заступника голови Державної служби експортного контролю Дениса Радова ,

, колишнього першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова.

Також правоохоронцям передадуть результати перевірки щодо народних депутатів Анни Колісник, Ольги Саладухи, Михайла Забродського та Максима Пашковського.