У Києві відкриють ще один центр масової вакцинації від коронавірусу

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Sean Gallup / Staff

У Києві з 1 серпня працюватиме ще один центр масової вакцинації. Його відкриють на території ТРЦ Blockbuster Mall.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

Центр працюватиме щодня з 11:00 до 21:00. Там щеплюватимуть китайською вакциною CoronaVac.

«МОЗ вітає ініціативи щодо відкриття центрів масової вакцинації та закликає бізнес і владу інших міст України співпрацювати та відкривати нові центри, щоб зробити щеплення від COVID-19 доступними для якнайбільшої кількості українців», — підкреслили у відомстві.