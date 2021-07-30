Затримання Протасевича: поліція Латвії порушила кримінальну справу через посадку літака Ryanair у Мінську
- Автор:
- Олег Панфілович
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Скріншот з відео
Поліція Латвії порушила кримінальне провадження за фактом примусової посадки в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, на борту якого перебував колишній головний редактор білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Про це пише Delfi.
Наприкінці травня поліція почала перевірку, оскільки на борту літака під час захоплення перебували двоє громадян Латвії, але пізніше вирішила почати кримінальне розслідування.
Зазначається, що кримінальну справу порушили за статтею про злочини проти волі, честі та гідності. Стаття передбачає відповідальність за викрадення, незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Після цього ряд країн, зокрема й Україна, припинили авіасполучення з Білоруссю. 3 червня білоруський держканал ОНТ показав півторагодинне «інтервʼю» з Протасевичем. На фрагментах відео він публічно визнає свою «провину» в закликах до протестів у Білорусі та запевняє, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, називаючи його «людиною зі сталевими яйцями».