Затримання Протасевича: поліція Латвії порушила кримінальну справу через посадку літака Ryanair у Мінську

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Поліція Латвії порушила кримінальне провадження за фактом примусової посадки в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, на борту якого перебував колишній головний редактор білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Про це пише Delfi.

Наприкінці травня поліція почала перевірку, оскільки на борту літака під час захоплення перебували двоє громадян Латвії, але пізніше вирішила почати кримінальне розслідування.

Зазначається, що кримінальну справу порушили за статтею про злочини проти волі, честі та гідності. Стаття передбачає відповідальність за викрадення, незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.