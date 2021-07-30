Суддю Чауса знайшли у Вінницькій області

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Його кілька місяців тому викрали у Молдові.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердили власні джерела в правоохоронних органах.

За їхніми даними, наразі Чауса везуть до Києва.

Як писали ЗМІ, про виявлення колишнього судді повідомив житель села Мазурівка Вінницької області. Сам Чаус розповів, що його викрали невідомі особи.

Головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов зазначив, що спочатку до селища прибули поліцейські, підтвердили особу Чауса і затримали його, тому що він перебуває у розшуку через звинувачення у корупції. Але після цього на місце прибули співробітники СБУ, які забрали колишнього суддю з собою та вивезли у невідомому напрямку.

Фотографію Чауса першими оприлюднили видання «Цензор.НЕТ» та проросійське ЗМІ «Страна.ua». А інформацію про виявлення колишнього судді першим повідомив блогер Анатолій Шарій, проти якого в Україні порушили справу за держзраду.

Цензор.НЕТ