Тенісистка Світоліна не змогла вийти до фіналу на Олімпіаді в Токіо. Вона побореться за «бронзу»

Новини

Twitter / WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла у півфіналі на Олімпіаді в Токіо та не змогла зачепитися за золоту медаль.

Про це повідомляється на сайті Олімпійських ігор.

Світоліна програла у двох сетах спортсменці з Чехії Маркеті Вондрушовій — 3:6, 1:6. Прохід до півфіналу для Світоліної став особистим рекордом на Олімпіаді.

Таким чином українська тенісистка вже не зможе позмагатися за золоту або срібну медаль, але ще має шанс отримати бронзову. Для цього їй потрібно перемогти представницю Казахстану Олену Рибакіну, яка теж поступилася у півфіналі.