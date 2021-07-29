Олімпійські ігри: члена німецької делегації відправили додому через расизм щодо спортсменів з Африки

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Germany's Olympic Federation

Олімпійська федерація Німеччини (DOSB) відправила додому спортивного директора з велоспорту Патрика Мостера через його расистські коментарі під час змагань у середу, 28 липня.

Про це йдеться у заяві федерації від 29 липня, а деталі інциденту розповідає Deutsche Welle.

54-річний Мостер, підтримуючи на старті німецького велогонщика Нікіаса Арндта, вигукнув: «Наздожени цих погоничів верблюдів, наздожени погоничів верблюдів!» При цьому він мав на увазі велогонщиків з Еритреї та Алжиру, які їхали перед Арндтом. Вигуки Мостера було чути під час телетрансляції. Пізніше тренер вибачився за коментарі, сказавши, що він був спійманий «у запалі емоцій».

«У запалі сьогочасної ситуації і з урахуванням загального навантаження, яке лежить на нас у даний момент, мій вибір слів був недоречним. Мені дуже шкода, і я можу тільки принести свої щирі вибачення. Я не хотів нікого образити», — сказав він німецькому інформаційному агентству DPA.

Олімпійська федерація Німеччини заявила, що, хоча вибачення Мостера були щирими, але він порушив олімпійські цінності: «Чесна гра, повага і терпимість не підлягають обговоренню для збірної Німеччини».

На вигуки Мостера відреагував коментатор Флоріан Насс: «Якщо я дійсно зрозумів, про що він кричав, це абсолютно неправильно. Мені бракує слів, чомусь подібному немає місця у спорті».

Сам німецький спортсмен Нікіас Арндт, який фінішував 19-м у гонці на час, дистанціювався від коментарів у соціальних мережах, заявивши, що він «вражений» інцидентом.

«Олімпійські ігри і велоспорт означають толерантність, повагу і справедливість. Я підтримую ці цінності на 100% і знімаю капелюха перед усіма великими спортсменами, які приїхали сюди з усього світу», — додав спортсмен.