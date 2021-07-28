Міністр Ляшко назвав умову роботи шкіл під час посиленого карантину. Усе залежатиме від вакцинації учителів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що умовою роботи шкіл під час посиленого карантину стане вакцинація учителів.
Про це він розповів на засіданні уряду.
За словами Ляшка, працюватимуть лише ті школи, де будуть вакциновані щонайменше 80% учителів.
«У разі виходу регіону з «зеленої» зони, тобто попадання в «жовту», «помаранчеву» або «червону» зону, щоб установа продовжила роботу, їй потрібно мати не менше 80% повністю вакцинованих працівників», — підкреслив міністр.
- 21 липня в Україні стартував пʼятий і останній етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення можуть зробити всі охочі, і «Дiю» для цього використовувати вже не потрібно. В країні доступні вакцини виробництва Sinovac, AstraZeneca, Moderna і Pfizer-BioNTech.
- У червні Кабмін продовжив карантин до 31 серпня, але з послабленням обмежень. Вся територія України перебуває в оновленій «зеленій» зоні — масові заходи можна проводити із заповненням залів на 100%.
- Але у МОЗ уже прогнозують повернення жорсткого карантину та переведення країни в «червону» зону. Там вважають, що це лише питання часу через поширення штаму «Дельта».