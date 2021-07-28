У Києві помер перший пацієнт із COVID-варіантом «Дельта»
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- Катерина Кадакова
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
У Києві в Олександрівській лікарні помер пацієнт із варіантом коронавірусу «Дельта».
Про це з посиланням на дані медичного закладу повідомили в ефірі телеканалу «Київ».
Зазначимо, в Олександрівській лікарні у шести пацієнтів виявили варіант «Дельта», четверо з них приїхали з Росії.
На думку головного лікаря Людмили Антоненко, після хресного ходу до 1033-ї річниці хрещення Київської Русі буде спалах захворюваності.
«Я думаю, що буде дуже великий підйом захворюваності. Тому я хочу ще раз наголосити, що з хворих тестованих, які приїхали із Росії, усі позитивні на «Дельту». Тому якщо ми спостерігаємо таку ходу, я думаю, що буде великий підйом захворюваності», — заявила вона.
Також у лікарні зазначили, що цей варіант коронавірусу протікає агресивніше та швидше, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, через що вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування у реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше — до реанімації.
- Загалом в Україні від початку пандемії виявили 2 250 061 випадок коронавірусу, 52 891 людина померла, одужали 2 185 339 українців. За 27 липня зареєстрували 717 нових випадків.