Суд позбавив засновника WikiLeaks Ассанжа громадянства Еквадору
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Carl Court / Getty Images
Суд в Еквадорі позбавив засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа громадянства республіки. Про це повідомив телеканал ABC.
«[Суд] діяв незалежно і дотримувався належної правової процедури, розглядаючи рішення, ухвалене попереднім урядом», — заявили в Міністерстві закордонних справ країни.
Адвокати Ассанжа подадуть апеляцію на це рішення, адже під час судового процесу його позбавили можливості брати участь у слуханнях — захисники називають це порушенням прав.
Джуліан Ассанж — австралійський інтернет-журналіст і телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч надсекретних матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав.
Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався там з 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні. Ассанж ці звинувачення відкидав. Згодом влада Швеції закрила цю справу.
У квітні 2019 року влада Еквадору позбавила його політичного притулку, і йому довелося покинути посольство. Тоді ж британська поліція заарештувала його. 4 січня 2021 року Центральний кримінальний суд Лондону відмовив в екстрадиції Ассанжа до США через побоювання за його психічне здоровʼя. Суддя пояснила, що Джуліан має симптоми депресії та схильність до суїциду.
США намагаються домогтися екстрадиції Ассанжа. У травні 2019 року американська влада висунула йому звинувачення, за якими засновнику WikiLeaks загрожує до 175 років вʼязниці. Ассанжа розшукують у звʼязку з публікацією тисяч секретних документів. США заявляють, що витік інформації порушив закон і поставив під загрозу життя людей. Ассанжу висунули звинувачення за 18 пунктами, зокрема у змові з метою зламу систем даних військових баз США для отримання конфіденційної інформації, яка стосується воєн в Афганістані та Іраку.
Адвокати Ассанжа стверджують, що їхній підзахисний діяв як журналіст і мав право опублікувати документи, що викривають військові правопорушення США в Іраку й Афганістані.
- Трамп запропонував Ассанжу помилування, якщо той розкриє подробиці зламу пошти демократів у 2016 році.
- Британський міністр у справах Америки і Європи Алан Данкан заявив, що засновника WikiLeaks Ассанжа не екстрадують до країни, де є смертна кара.