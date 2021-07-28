Суд позбавив засновника WikiLeaks Ассанжа громадянства Еквадору

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Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався там з 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні. Ассанж ці звинувачення відкидав. Згодом влада Швеції закрила цю справу.

У квітні 2019 року влада Еквадору позбавила його політичного притулку, і йому довелося покинути посольство. Тоді ж британська поліція заарештувала його. 4 січня 2021 року Центральний кримінальний суд Лондону відмовив в екстрадиції Ассанжа до США через побоювання за його психічне здоровʼя. Суддя пояснила, що Джуліан має симптоми депресії та схильність до суїциду.

США намагаються домогтися екстрадиції Ассанжа. У травні 2019 року американська влада висунула йому звинувачення, за якими засновнику WikiLeaks загрожує до 175 років вʼязниці. Ассанжа розшукують у звʼязку з публікацією тисяч секретних документів. США заявляють, що витік інформації порушив закон і поставив під загрозу життя людей. Ассанжу висунули звинувачення за 18 пунктами, зокрема у змові з метою зламу систем даних військових баз США для отримання конфіденційної інформації, яка стосується воєн в Афганістані та Іраку.

Адвокати Ассанжа стверджують, що їхній підзахисний діяв як журналіст і мав право опублікувати документи, що викривають військові правопорушення США в Іраку й Афганістані.