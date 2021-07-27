Офіс генпрокурора поки не може звільнити Мамедова — проти нього досі відкрите дисциплінарне провадження

Новини

Костянтин Стрілець / «Бабель»

Проти заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова наразі порушене дисциплінарне провадження. Тому поки що Офіс генпрокурора не може звільнити заступника Ірини Венедіктової із займаної посади.

Про це відомство повідомило в коментарі Інтерфакс-Україна.

ОГП стверджує, що 6 липня проти Мамедова порушили дисциплінарне провадження «у зв’язку з відмовою в наданні доступу до держтаємниці». Відомство каже, що заступник генпрокурора весь цей час перебував на лікарняному або у відпустці.

«Відповідно до ч. 9 ст. 46 Закону України «Про прокуратуру», до завершення дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади у звʼязку з поданням заяви за власним бажанням», — додають в ОГП.

Раніше юридична компанія «Міллер», яка представляє інтереси Мамедова, повідомляла, що «керівництво Офісу генерального прокурора створило для нього складні умови роботи і блокує виконання ним своїх посадових обовʼязків».

У 2016 році він займався напрямком розслідування воєнних злочинів, вчинених на території анексованого Криму, а наприкінці 2019 року почав розвивати цю роботу на центральному рівні, охопивши ще й Донбас.

Мамедов також ініціював створення в органах прокуратури підрозділу, що захищає права дітей жертв та свідків злочинів.