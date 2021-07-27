Окупація Криму: Україна і ще чотири країни приєдналися до санкцій Євросоюзу проти Росії
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Україна, Грузія, Норвегія, Албанія та Північна Македонія приєдналися до рішення Європейського Союзу про продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму ще на рік.
Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.
«Країни-кандидати Північна Македонія та Албанія, країна-учасниця Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна і Грузія приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню», — йдеться у повідомленні.
У Євросоюзі вже привітали рішення п’яти країн.
Зазначимо, йдеться про санкції проти Росії, ухвалені Європейським Союзом 21 червня. Обмежувальні заходи триватимуть щонайменше до 23 червня 2022 року.
Санкції стосуються імпорту в ЄС товарів із Криму або Севастополя, різних інвестицій, експорту технологій та послуг, що мають стратегічне значення, які можуть використовуватися для розробки та видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів, а також товарів подвійного призначення для військових потреб тощо.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум про статус півострова».
- Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». У такий спосіб Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна інша цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.
- Вперше економічні санкції були впроваджені 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на «дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні». Потім ці заходи були посилені у вересні 2014 року.