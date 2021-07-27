У Києві та низці регіонів на середу оголосили штормове попередження
- Автор:
- Олег Панфілович
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Ingo Jakubke / Pixabay
У Києві та низці регіонів України на середу, 28 липня, оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської адміністрації.
28 липня у столиці очікуються грози та шквали вітру 15—20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
Грози, град та шквали очікуються також у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вдень і в Полтавській та Кіровоградській областях.
- Напередодні Укргідрометцентр прогнозував у західних областях України у вівторок, 27 липня різке погіршення погоди.
- Раніше синоптики попередили, що впродовж тижня в Україну повернеться спека, але в окремих регіонах очікуються короткочасні дощі. Утім, ночі будуть більш прохолодними, ніж під час антициклону Zoe.