Опитування: Понад половину українців не вважає себе та росіян єдиним народом

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Андрій Горб / «Бабель»

55% українців заявили, що не вважають український та російський народи єдиним.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Опитані не погодилися із нещодавньою заявою президента Росії Путіна, що «росіяни та українці — один народ, який належить до одного історичного і духовного простору». При цьому 41% згодні з таким твердженням. На Сході з думкою російського лідера погоджуються понад 60%. Серед мешканців Західного регіону, навпаки, понад 70% не згодні з цим.

Також 75% опитаних вважають Україну наступницею Київської Русі. Росію — 8%, 9% — не вважають правонаступницею жодну з двох країн. Для усіх вікових груп та більшості опитаних наступницею Київської Русі є Україна, однак серед мешканців Сходу таких менше половини.

Опитування проводилося з 23 по 25 липня. Всього опитано 2,5 тисячі респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2%.