Безос запропонував NASA $2 мільярди в обмін на право побудувати місячний модуль

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Засновник Amazon Джеф Безос запропонував Національному управлінню аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) покрити його витрати на $2 мільярди в обмін на контракт, який надасть компанії Безоса Blue Origin можливість побудувати модуль для висадки на Місяці.

Про це йдеться в листі Безоса до агентства.

«Ми створили національну команду — з чотирма основними партнерами і більш ніж 200 дрібними і середніми постачальниками в 47 штатах, щоб зосередитися на проєктуванні, створенні та експлуатації льотної системи, на яку може розраховувати країна. NASA інвестувало понад пів мільярда доларів в національну команду у 2020—2021 роках, і ми добре себе проявили. Команда розробила і знизила ризики безпечного, економічного за масою проєкту, який може забезпечити висадку людини на Місяці у 2024 році», — йдеться в листі.

Безос також розповів, що за пальне модуль використовуватиме рідкий водень, який можна видобувати на Місяці. Систему спроєктовано таким чином, щоб вона могла переміщатися на різних ракетах-носіях, зокрема на Falcon Heavy від компанії SpaceX. Він підкреслив, що початкова місія компанії Blue Origin вимагає всього трьох комерційних запусків. Це знижує ризик провалу місії через аномалії при запуску.

Засновник Amazon запропонував NASA покрити до $2 мільярдів дефіциту бюджету агентства в обмін на вказаний контракт. Компанія також готова відмовитися від отримання платежів за цей модуль цьогоріч і упродовж двох наступних років. Окрім цього, Blue Origin пропонує своїм коштом узяти участь у розробці та запуску елемента посадкового модуля, щоб знизити ризики для астронавтів. Витрати на цю частину програми компанія оцінює у понад мільярд доларів.