У Херсонській області виявили рекордний посів конопель на понад 300 мільйонів гривень. Плантацію охороняли зі сторожової вежі
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Поліція Херсонської області
У Херсонській області на території зруйнованої птахофабрики поблизу села Преображенка викрили рекордний посів конопель вартістю понад 300 мільйонів гривень.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.
За даними правоохоронців, на земельній ділянці площею один гектар за допомогою спеціальної сільськогосподарської техніки були висаджені 34 700 кущів.
Як розповів заступник начальника обласного главку поліції Микола Цап, рослини є гібридними коноплями з підвищеним вмістом канабіноїдів. Плантацію ретельно доглядали й охороняли: уздовж рядків із рослинами було прокладене крапельне зрошення, коноплі ретельно обробляли від бурʼянів. Неподалік посіву встановили сторожову вежу, з якої черговий, озброєний гладкоствольною мисливською рушницею, цілодобово стеріг ділянку.
Наразі затримані четверо громадян віком від 26 до 57 років, підозрювані в причетності до незаконного вирощування наркотичних рослин. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-розшукові заходи.
- 2 червня у Верховну Раду внесли законопроєкт № 5596, який пропонує дозволити використання канабісу в медичних і наукових цілях. Серед авторів документа — депутати фракцій «Голос», «Слуга народу», «Європейська солідарність», а також позафракційні нардепи.
- Майже всі експерти та правозахисники висловилися на підтримку цього законопроєкту. Вони також розповіли, що текст і норми закону погоджені з правоохоронцями та представниками релігійних організацій.
- Законопроєкти про легалізацію медичного канабісу реєстрували в Раді у 2016, 2019 і 2020 роках. Питання про використання марихуани для лікування тяжкохворих людей обговорюють в Україні не перший рік. Активісти регулярно виходять на «Конопляний марш», а деякі пацієнти в Україні судяться за право лікуватися канабісом.
- 13 червня Верховна Рада не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт про регулювання обігу медичних конопель. Нардепи повернули його на доопрацювання.