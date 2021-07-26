У Лондоні за декілька годин випала місячна норма опадів — підтоплені вулиці та станції метро

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У Лондоні за неділю, 25 липня, випала місячна норма опадів — вода затопила вулиці. За даними Метеорологічного бюро, у районі Редбрідж всього за три години випало 51 мл опадів — хоча синоптики обіцяли 47 мл опадів за весь липень.

Про це повідомляє The Telegraph.

Через повінь у місті закрили, зокрема, Північну кільцеву дорогу і тунель Блекуолл під Темзою. Окрім цього, у Лондоні потоки води ринули на станції метро Kennington, Pudding Mill Lan і Hackney Wick. Також дощ дістався станцій метро в місті Стратфорді.

Лондонська пожежна служба повідомила в неділю, що до 16:30 до неї надійшло понад 300 дзвінків. Поліція нагадувала людям, що їхні машини — «не підводні човни».

Інші частини південної Англії теж затопило, зокрема в місті Ходдесдоні випало 50 мл опадів за дві години. Через зливи лікарні Англії просили людей звертатися до найближчих медзакладів, а не їхати через усе місто.

Представник метеорологічного бюро оголосив, що в понеділок, 26 липня, теж будуть зливи: «Але я не думаю, що буде щось схоже на те, що ми бачили напередодні».