Голова Ради Разумков подав правки до законопроєкту про олігархів: аби їх перелік визначала незалежна комісія, а не РНБО

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков подав правки до законопроєкту про олігархів. Він пропонує створити незалежну комісію при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), яка визначатиме перелік олігархів.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«На мій погляд, це повинна бути незалежна комісія, яка може діяти при НАЗК. Я подавав відповідні правки. Вона формується на конкурсній основі, є незалежною, громадською, не потребуватиме додаткових видатків на свою діяльність. Організаційний процес роботи комісії фактично буде забезпечуватися НАЗК», — сказав Разумков.

За його словами, щоб уникнути конфлікту інтересів, визначати перелік олігархів має не РНБО, а незалежний орган.

Загалом до цього законопроєкту подали 1 230 поправок.