Слідом за Італією та Францією. У Німеччині попередили, що для невакцинованих людей можуть запровадити серйозні обмеження
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Очільник Адміністрації канцлера Німеччини Хельге Браун попередив, що у разі активного поширення коронавірусу для невакцинованих людей запровадять серйозні обмеження.
Про це пише Deutsche Welle.
«Вакциновані, безумовно, матимуть більше свобод, ніж невакциновані. Якщо поширення інфекції буде інтенсивним, то тим, хто ще не зробив щеплення, доведеться скоротити кількість контактів. Це, зокрема, може означати, що відвідування ресторанів, кінотеатрів і стадіонів більше не буде можливим — навіть для тих, хто здали тести і отримали негативні результати, тому що «залишковий ризик надто високий», — пояснив він.
За словами Брауна, наразі зростання кількості нових хворих становить 60% щотижня. Якщо штам «Дельта» продовжить поширюватися, то його не вдасться стримати вакцинацією або іншими обмеженнями.
Водночас кандидат у канцлери від партії Меркель Армін Лашет виступив проти подібної ідеї, зокрема і обов’язкової вакцинації.
«Я не підтримую ідею обовʼязкової вакцинації та того, щоб чинити на людей непрямий тиск, щоб вони йшли вакцинуватися», — зазначив він.
За його словами, у Німеччині існує принцип «протестований, одужалий чи вакцинований», і він працює.
- 12 липня президент Франції оголосив про обовʼязкову вакцинацію медичних працівників, а також повідомив, що з 21 липня без негативного ПЛР-тесту і повної вакцинації не можна буде ходити в кінотеатри, бари, ТРЦ і купувати квитки на потяги та літаки. Після цього за добу на вакцинацію записалися 1,7 млн французів.
- В країні ввели «паспорти здоровʼя». Вони підтверджують, що людина була вакцинована, недавно отримала негативний тест на коронавірус або вилікувалася.
- 13 липня в містах Франції почалися протести. У Парижі акції закінчилися сутичками з поліцією, а в деяких комунах розгромили центри вакцинації. 24 липня зіткнення повторилися.
- В Італії з 6 серпня вводяться «зелені сертифікати», з якими будуть пускати у кафе, ресторани, а також на заходи у закритих приміщеннях. Сертифікати будуть отримувати вакциновані, а також ті, хто здав негативний тест на коронавірус (але він буде діяти тільки дві доби).