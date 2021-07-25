Слідом за Італією та Францією. У Німеччині попередили, що для невакцинованих людей можуть запровадити серйозні обмеження

Новини

Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Очільник Адміністрації канцлера Німеччини Хельге Браун попередив, що у разі активного поширення коронавірусу для невакцинованих людей запровадять серйозні обмеження.

Про це пише Deutsche Welle.

«Вакциновані, безумовно, матимуть більше свобод, ніж невакциновані. Якщо поширення інфекції буде інтенсивним, то тим, хто ще не зробив щеплення, доведеться скоротити кількість контактів. Це, зокрема, може означати, що відвідування ресторанів, кінотеатрів і стадіонів більше не буде можливим — навіть для тих, хто здали тести і отримали негативні результати, тому що «залишковий ризик надто високий», — пояснив він.

За словами Брауна, наразі зростання кількості нових хворих становить 60% щотижня. Якщо штам «Дельта» продовжить поширюватися, то його не вдасться стримати вакцинацією або іншими обмеженнями.

Водночас кандидат у канцлери від партії Меркель Армін Лашет виступив проти подібної ідеї, зокрема і обов’язкової вакцинації.

«Я не підтримую ідею обовʼязкової вакцинації та того, щоб чинити на людей непрямий тиск, щоб вони йшли вакцинуватися», — зазначив він.

За його словами, у Німеччині існує принцип «протестований, одужалий чи вакцинований», і він працює.