В одній із областей України рівень госпіталізації хворих на коронавірус перевищив 80%

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Херсонській області рівень госпіталізації заражених коронавірусом досягнув 80%. Також досить високі показники у Луганської (41,8%) та Івано-Франківської (37%) областей.

Про це йдеться у даних МОЗ.

Загалом, майже всі області України відповідають необхідним показникам «зеленої» карантинної зони. Але в Києві зростає рівень захворюваності, а в Луганській області перевищує необхідні показники коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Що стосується завантаженості ліжок з киснем, то тут в усіх регіонах ситуація стабільна. Найвищий показник — в Луганській області. Там зайнято 13,3% ліжок.