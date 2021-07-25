Марсіанський вертоліт Ingenuitу пролетів на рекордній висоті. Він вів розвідку над «Піднятими хребтами»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Марсіанський вертоліт Ingenuity в суботу, 24 червня, здійснив свій 10-й і найскладніший політ на Червоній планеті.
Як повідомляє NASA, вертоліт пройшов заданим маршрутом на висоті 12 метрів у районі, який називається «Підняті хребти». Там він вів розвідку для ровера Perseverance.
Вертоліт зробив багато фотографій місцевості, яка представляє собою сукупність камʼяних утворень всередині кратера Джезеро.
Ingenuity пролетів десять точок маршруту, подолавши відстань у 1,6 км. Для вертольота це найдовший політ на Марсі.
- 18 лютого на Марсі в кратері Джезеро сів ровер Perseverance. Після посадки він зробив кілька фотографій і записав звук. 22 лютого в NASA показали відео посадки Perseverance. Виявилося, що на парашуті ровера було секретне повідомлення, яке розгадали користувачі Reddit. Незабаром ровер почав надсилати панорамні фото і записи.
- 5 квітня ровер успішно висадив на Марсі вертоліт Ingenuity, чим дав старт його польотам. Проблемним для Ingenuity був шостий політ.
- 21 липня Perseverance почав пошук слідів життя.