Олімпіада в Токіо: ще у 10 спортсменів виявили коронавірус — всього захворіли 132 людини
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
На Олімпіаді в Токіо виявлено ще 10 нових випадків інфікування коронавірусом.
Як повідомляє Deutsche Welle, всі інфіковані відправлені на карантин. Хто саме здав позитивні тести на CОVID-19, представники організаторів змагань не повідомили.
Зазначено, що починаючи з 1 липня позитивні тести здали 132 людей — це спортсмени, тренери, члени делегацій та інші особи, повʼязані зі змаганнями, які прибули в Токіо.
- У день відкриття Олімпіади в столиці Японії пройшли масові протести. Японці вимагають скасувати змагання через поширення коронавірусу. Раніше ігри масово бойкотували волонтери.
- Перші зараження в олімпійському містечку зафіксували 18 липня.